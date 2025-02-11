خريطة الأمطار والظواهر الجوية.. الأرصاد تكشف طقس الـ6 الأيام المقبلة

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة على معظم أنحاء البلاد، بداية من اليوم الثلاثاء 10 فبراير وحتى الأحد 16 فبراير 2025.

وقالت الهيئة في بيانها أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والوجه البحري، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وتمتد خفيفة مساء إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومناطق من جنوب الوجه البحري وسلاسل البحر الأحمر.

وتوقعت الهيئة نشاط بحركة الرياح وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري يوم الأربعاء 12 فبراير

وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها بداية من الخميس 13 فبراير وحتى الأحد 16 فبراير.

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