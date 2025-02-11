برودة وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس اليوم الثلاثاء

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيانها أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم الثلاثاء طقسا مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والوجه البحري، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وتمتد خفيفة مساء إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومناطق من جنوب الوجه البحري وسلاسل البحر الأحمر.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 19 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة.

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