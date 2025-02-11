عمرو أديب: اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل يقترب من الانهيار

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي عمرو أديب أن اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل بدأ في الانهيار تقريبًا، حيث أصبح على حافة الانهيار في ظل الظروف الحالية.

وأوضح خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن الوضع في غزة يتفاقم بشكل غير مسبوق، مع عدم وصول الخيام والمعدات الطبية التي كانت متوقعة، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين في القطاع.

وأشار أديب إلى أن حماس لاحظت عدم تنفيذ عدة بنود في الاتفاق، موضحةً أنها التزمت بكافة ما تم الاتفاق عليه، بينما لم تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق كذلك، معتبرًا أن هذه التصرفات يمكن أن تقود الشعب الفلسطيني إلى حالة من اليأس القاتل.

كما أوضح أن الشعب الفلسطيني لم يطالب بعملية إعادة إعمار غزة من الإسرائيليين، بل رغبته تتمثل في أن تتركه إسرائيل مع الركام الذي يعاني منه.

ولفت مقدم "الحكاية"، إلى أن حماس أعلنت أن إسرائيل تعرقل دخول المساعدات بالكامل كما تم الاتفاق عليه.

وحذر أديب من أن هذه التصرفات قد تعيد الحرب إلى غزة، مرجحًا أن تشهد المرحلة المقبلة عمليات عسكرية من المقاومة الفلسطينية.

وطالب بضرورة دراسة تصرفات الأمريكيين والإسرائيليين التي قد تشجع حماس على إعادة الاقتتال.

وفي تعليقه، قال: "بايظة بايظة، يعني ضربوا الفلسطيني على بلده، قال خربانة خربانة".