تفاصيل اجتماع لجنة "حقوق إنسان النواب" مع وزيرة التضامن الاجتماعي

حسام بدراوي: هذا مطلبي من مؤسسي حزب الوعي

كتب-عمرو صالح:

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان اجتماعا مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي لعرض إنجازات الوزارة في برنامج "تكافل وكرامة" والذي يعد أحد أهم المبادرات الحكومية التي تهدف إلى دعم الأسر الفقيرة والمحتاجة في البلاد.

وخلال الاجتماع، قام الحضور بتقييم فعالية البرنامج الذي كان حاسما في تقديم المساعدات المالية والدعم الاجتماعي للفئات الضعيفة.

وبحسب بيان اللجنة فقد تم مناقشة الجهود المبذولة لتوسيع نطاق البرنامج وتعزيز تأثيره على العدالة الاجتماعية للشرائح الأكثر حرمانا من السكان.

كما تم اقتراح استراتيجيات مختلفة لزيادة الوعي وإمكانية الوصول، وضمان استفادة المزيد من الأسر المحتاجة من الموارد والدعم الذي يوفره البرنامج.

وأكد الاجتماع على ضرورة تقييم تنفيذ البرنامج لتحديد التحديات ومجالات التحسين.

وأكدت اللجنة في اجتماعها على الالتزام بالتعاون المستمر بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني كمكون حيوي في تعظيم فعالية البرنامج.

ومن خلال تعزيز الشراكات وتشجيع المشاركة المجتمعية، تهدف الحكومة إلى إنشاء نظام دعم أكثر شمولاً وقادر على التكيف مع الاحتياجات المتطورة للمجتمع.

وسلطت المناقشة الضوء على أهمية دمج ردود الفعل من المستفيدين لتحسين البرنامج ومعالجة أي فجوات في تقديم الخدمات.

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