وزيرة التنمية المحلية تستقبل إحدى متدربات برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" بالأكاديمية الوطنية للتدريب

كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم، أميرة محمود البدوي، إحدى المتدربات بالبرنامج التدريبي "المرأة تقود للتنفيذيات" الدفعة الأولى والذي تنفيذه الأكاديمية الوطنية للتدريب خلال فترة التدريب العملي والمعايشة الميدانية لها بوزارة التنمية المحلية والتي تنظمها الأكاديمية الوطنية لخريجي البرنامج بالتعاون مع الوزارات والهيئات المختلفة بالدولة.

حضر اللقاء المهندس علاء عبد الفتاح، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتخطيط والتنمية العمرانية.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية، ببرنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" والذي يأتي ضمن حزمة البرامج المقدمة للمرأة المصرية وتشرف على تنفيذها الأكاديمية الوطنية للتدريب تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

ورحبت الدكتورة منال عوض، بالمتدربة خلال فترة تدريبها بالوزارة للحصول على الخبرات العملية والمعرفة والأدوات والمهارات فيما يخص آليات وبرامج عمل وزارة التنمية المحلية، مشيرة إلى أن توجيهاتها بتقديم كل الدعم اللازم لها من القطاعات المختلفة بالوزارة أثناء فترة التدريب ومتابعتها من خلال أحد مساعدي وزيرة التنمية المحلية لإعداد نموذج التقييم الخاص بها في ختام البرنامج التدريبي لها بمقر الوزارة



وحرصت وزيرة التنمية المحلية، على عرض لبعض الملفات والمتابعة اليومية التي تقوم بها بشكل يومي والتنسيق والتواصل المستمر مع الوزارات المركزية والمحافظات لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لتحسين جودة حياة المواطنين.

من جانبها تقدمت أميرة محمود البدوي، بخالص الشكر والتقدير لوزيرة التنمية المحلية لحرصها على استقبالها خلال برنامجها التدريبي والعملي بالوزارة، معربة عن فخرها كمرأة بأن تكون الدكتورة منال عوض هي أول سيدة مصرية تتولى منصب وزير التنمية المحلية في تاريخ الوزارة منذ نشأتها.

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