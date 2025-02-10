عمرو موسى: هذه الطريقة تضمن القضاء على محاولة تصفية القضية الفلسطينية

كتب-عمرو صالح:

قال عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق أن الوضع الإقليمي الذي تمر به المنطقة العربية خلال الفترة الحالية غير مطمئن، وذلك في ظل محاولات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين وسكان قطاع غزة لدول الجوار.

وأوضح موسى خلال كلمته بمؤتمر تدشين حزب الوعي الذي انعقد مساء اليوم الإثنين بأحد فنادق القاهرة، أن التغلب على فكرة تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء فكرة التهجير القسري للفلسطينيين يمكن أن يتحقق بتضامن قومي عربي واحد يدعم الشعب الفلسطيني ويرفض تركه أرضه.

واختتم موسى حديثه معربا عن أمنياته بالتوفيق لحزب الوعي وأن يحدث حراكا سياسيا حقيقيا وليس مجرد حزب جديد ينضم لرقم الأحزاب.

ونظم حزب الوعي برئاسة باسل عادل مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الإثنين للإعلان عن تدشين الحزب وذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة وكبار السياسيين والنواب.

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