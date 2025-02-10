لميس الحديدي تنتقد تصريحات ترامب حول غزة: تعكس عقلية سمسار

كتب- حسن مرسي:

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على الوضع الراهن في غزة، مشيرة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن شرائه وبيعه للقطاع غريبة وتعكس عقلية السمسار أكثر من كونها عقلية رئيس دولة.

وقالت الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON: "أي نموذج اقتصادي يتحدث عنه ترامب؟"، مؤكدة أن ترامب لا يدرك معنى الوطن أو الانتماء، وبدلاً من التركيز على التهديدات الأساسية، يركز فقط على مشروعه العقاري التخيلي.

وأوضحت الحديدي أن الوضع في غزة يتعقد بعد إعلان الفصائل الفلسطينية تأجيل تسليم الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين، المشار إليها في اتفاق الهدنة، مشيرة إلى أن التأجيل جاء نتيجة لعدم التزام الاحتلال ببنود الاتفاق وعرقلته دخول المساعدات.

وتحدثت عن رد الفعل الإسرائيلي السريع، حيث خرجت تظاهرات من أهالي الأسرى في تل أبيب، بينما اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي تجمعات المقاومة بمثابة خرق للاتفاق، مما زاد التأزيم.

كما تساءلت الحديدي عن إمكانية إطلاق سراح الأسرى في ظل التهديدات المستمرة بقتلهم وتهجيرهم، موضحة أن المساعدات الإنسانية لعالج الوضع تزايدت ببطء بسبب القيود الإسرائيلية.

واسترسلت لميس الحديدي في توضيح مخاطر التصريحات المتسارعة لترامب، مشيرة إلى أن خطاباته تشير بوضوح إلى استبعاد الفلسطينيين برمتهم من المعادلة، مما يعزز مخاوف اندلاع المزيد من العنف في المنطقة.

وأكدت أن خطة ترامب تهدف للحصول على الأسرى ثم متابعة الحرب على غزة، مشددة على أن تصريحات ترامب تُظهر عدم فهمه لما يحدث فعليًا على الأرض.

واعتبرت الحديدي أن ترامب لا يهتم بموضوعات أخرى مهمة تتعلق بالشأن الأمريكي، بل يركز على إسرائيل وتوسيعها، إذ يسعى إلى تحقيق الدولة الإسرائيلية الكبرى من البحر إلى النهر.

وأشارت الى أن موقفه من المساعدات للأردن ومصر يرتبط باتفاق السلام، مؤكدة أن دعم أمريكا لمصر يعتمد على هذا الاتفاق الذي يجب الاهتمام بمراجعة شروطه.

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