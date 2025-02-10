تأكيدا لمصراوي.. وزير الكهرباء: زيادة معدلات الاستهلاك خلال الشهر الماضي بنسبة 7%

كتب - محمد صلاح:

تأكيدا لما انفرد بنشره موقع "مصراوي" في وقت سابق حول التوقعات بزيادة استهلاك الكهرباء خلال الصيف المقبل بنسبة تتراوح ما بين ٦ الي ٧٪؜ عن العام الماضي، عقد اليوم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعا لمناقشة خطة الدولة للتنمية المستدامة والتحول الطاقي واستراتيجية الطاقة وبرنامج عمل الوزارة لتنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والاعتماد عليها والحد من استخدام الوقود الأحفوري.

وأكد وزير الكهرباء خلال الاجتماع على ضرورة تأمين القدرات اللازمة للوفاء بمتطلبات الشبكة الكهربائية وزيادة معدلات استهلاك الكهرباء والتي بلغت نسبته 7% خلال الشهر الماضي بالمقارنة بشهر يناير من العام المنقضي.

وبالقياس على استهلاك شهر يناير الماضي فمن المتوقع أن تزيد معدلات الاستهلاك بنفس القدر تقريبا خلال فترة الصيف المقبل، وهو ما كشف عنه مصراوي في وقت سابق.. للتفاصيل (خاص| توقعات بزيادة معدلات استهلاك الكهرباء في الصيف المقبل 6 ٪؜ عن العام الماضي)

وفي وقت سابق، كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك لقاءات ومساعي مستمرة وتنسيقًا على أعلى مستوى بين المسؤولين في وزارتَي الكهرباء والبترول؛ لوضع حلول عاجلة وجذرية لتوفير كميات الوقود والغاز الطبيعي المورد لمحطات التوليد والإنتاج؛ إلا أن هناك بعض الصعوبات والعقبات التي تواجه تلبية كل الاحتياجات، لعل أبرزها تراجع إنتاج معدلات الغاز الطبيعي والزيت الخام، بالإضافة إلى زيادة مستحقات "البترول" لدى "الكهرباء"، وارتفاع نمط الاستهلاك اليومي في فصل الصيف بشكل خاص نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

ونوه المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، إلى أن الاستهلاك اليومي من الغاز الطبيعي وصل في بعض الأحيان إلى أكثر من ٣ مليارات قدم مكعب غاز و٤٠ ألف طن مازوت يوميًّا و٦ آلاف طن سولار خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تتزايد الكميات بشكل أكبر بنسب تصل إلى ٦٪؜ خلال الصيف المقبل وشدد المصدر على أن القدرات الكهربائية التي تحتاج إليها البلاد خلال الصيف المقبل ربما تصل إلى ٣٥ ألف ميجاوات يوميًّا، وقد تنخفض بعض الشيء، وهو ما يتطلب توفير شحنات وقود مستمرة وسيولة دولارية تتعدى الـ٢ مليار دولار، وهذا ربما يمثل صعوبة بالغة.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعمل على زيادة إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية من محطات الطاقة الشمسية والرياح التي سيتم ربطها خلال الفترات المقبلة بقدرات تتراوح ما بين ١٥٠٠ ميجاوات و٢٠٠٠ ميجاوات خلال الصيف المقبل، على أن تتم زيادة ذلك لنحو ٤ آلاف ميجاوات خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتابع المصدر: من المتوقع أن يبلغ متوسط معدلات الاستهلاك اليومي ٣٠ ألف ميجاوات يوميًّا، يرتبط توافرها بالشبكة بضخ كميات الغاز الطبيعي والوقود اللازم للمحطات، وهو ما دعا الحكومة ممثلة في وزارتَي الكهرباء والطاقة المتجددة إلى الاستعداد مبكرًا لصيف 2025؛ لتأمين احتياجات البلاد من الكهرباء، من خلال وضع خطة متكاملة بين وزارتَي البترول والكهرباء، تهدف إلى تأمين احتياجات البلاد من الطاقة، مع تزايد الطلب خلال فترة الذروة الصيفية.

وقال المصدر: تمتلك مصر محطات كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي والمازوت بطاقة إنتاجية تصل إلى ٥٦ ألف ميجاوات يوميًّا؛ ولكن الأزمة تكمن في عدم توافر الوقود مع تراجع كفاءة تلك المحطات بنحو 5% خلال أشهر الصيف؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مع استهلاكها نفس معدلات الوقود.

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