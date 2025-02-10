فقيه دستوري: ثبات القيمة الإيجارية إلى الأبد يعد اعتداءً على حق الملكية

كتبت- داليا الظنيني:

أكد صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن المحكمة الدستورية أصدرت حكمًا بعدم دستورية فقرتين في مواد القانون المتعلقة بثبات القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم.

وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن المحكمة اعتبرت أن ثبات القيمة الإيجارية إلى الأبد يعد اعتداءً على حق الملكية.

وأضاف فوزي أن المحكمة الدستورية قد أجّلت تنفيذ الحكم حتى نهاية دور الانعقاد الحالي، لحين يتمكن المشرع من توفيق أوضاعه فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم.

وأكد فوزي على ضرورة استجابة المشرع لقرارات المحكمة وتعديل القانون، مشددًا على أهمية إجراء هذا التعديل.

وفي سياق متصل، اقترح فوزي أن يقوم المشرع بزيادة القيمة الإيجارية بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق كل من المالك والمستأجر.

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