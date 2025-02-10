حماية المستهلك: جولات ميدانية يومية بالمحافظات لمراقبة الأسواق استعدادًا لرمضان

كتب- حسن مرسي:

كشف إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن الجهود المبذولة لضبط الأسواق المصرية خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى تنفيذ إجراءات لضمان الإعلان عن الأسعار على السلع.

وفي حوار له مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أكد السجيني أن الجهاز يقوم بجولات ميدانية يوميًا في مختلف المحافظات لمراقبة الأسواق والتأكد من الالتزام بإعلان الأسعار استعدادًا لرمضان.

كما استعرض السجيني جهود الجهاز الرقابية في ضبط الأسعار، بالإضافة إلى تلقي شكاوى المستهلكين في مختلف القطاعات والتعامل معها خلال النصف الثاني من شهر يناير الماضي، وذلك ما بين 15 إلى 31 يناير.

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