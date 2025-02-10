أحمد موسى: ترامب يسعى لتحقيق أمن إسرائيل دون الاكتراث بمصير 22 دولة عربية

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الوضع في المنطقة لا يبدو واعدًا، مع احتمالية حدوث تطورات غير متوقعة، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حصل على الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنفيذ مشروعاته التي وصفها بالإجرامية.

وفي برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أشار أحمد موسى إلى أن ترامب أبدى في وقت سابق رغبته في شراء قطاع غزة، وهو ما يعتبر إشارة مقلقة لمستقبل سكان القطاع، مما يدل على عدم وجود أمل حقيقي في إقامة دولة فلسطينية في الوقت الراهن.

وشدد موسى على أن المرحلة المقبلة ستكون صعبة، داعيًا الدول العربية إلى التعاون لمواجهة التحديات القادمة.

وأوضح أن المخطط الأمريكي الإسرائيلي إذا لم يتم التصدي له بشكل جماعي من الدول العربية، سيشكل خطرًا على الجميع، مشيرًا إلى أن هذا المخطط يستهدف المنطقة بالكامل بما في ذلك إيران.

وانتقد موسى تصريحات ترامب التي وصفها بأنها لا تعكس مستوى رئيس دولة عظمى، بل تشبه تصريحات مطور عقاري.

وأوضح أن الفلسطينيين الذين قد يغادرون قطاع غزة لن يتمكنوا من العودة إليها بعد تطويرها وفقًا لتصريحات ترامب.

وحذر موسى من أن ما يحدث حاليًا سيؤثر سلبًا على جميع الدول العربية، مشددًا على أن المنطقة ستتعرض لتدمير شامل إذا استمرت هذه السياسات.

وفي هجوم مباشر على ترامب ونتنياهو، قال موسى: إن الرئيس الأمريكي يسعى لتحقيق أمن إسرائيل دون الاكتراث بمصير 22 دولة عربية، مذكِّرًا بأن أمن إسرائيل لن يتحقق إذا تم تهديد أمن الدول العربية.

وأضاف موسى: الأرض الفلسطينية ستبقى ملكًا للشعب الفلسطيني، مهما حاول ترامب ونتنياهو تغيير الواقع، مؤكدًا أن العالم يرفض المخططات الأمريكية المتعلقة بقطاع غزة.

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