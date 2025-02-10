نقيب الأطباء: فريق طبي مصري من كافة التخصصات الطبية توجه إلى قطاع غزة

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، أن هناك وفدا طبيا مصريا توجه إلى قطاع غزة لتقديم الرعاية الطبية لسكان القطاع.

وقال عبد الحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": الوفد الطبي من مستشفى قصر العيني ووصلوا بالفعل إلى غزة ويبدأون العمل في العيادات الخارجية في القطاع غدا.

وتابع نقيب الأطباء، أن فريق طبي من كافة التخصصات الطبية توجه إلى قطاع غزة ومجموعة من الاطباء المتميزين في مختلف الجراحات.

وأكمل عبد الحي: "نجهز فرقا طبية بشكل مستمرة للذهاب إلى غزة وتقديم الخدمة للطبية للمصابين في قطاع غزة داخل المستشفيات بقطاع غزة، مضيفًا: "الفريق الطبي المصري على أعلى مستوى من الكفاءة ويقدم الخدمات الطبية لأهل غزة".

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