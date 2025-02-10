بحضور عمرو موسى وحسام بدراوي.. بدء مؤتمر تدشين حزب الوعي

كتب-عمرو صالح:

انطلق منذ قليل حفل تدشين حزب الوعي برئاسة الدكتور باسل عادل، وذلك في أحد فنادق القاهرة، بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والإعلامية البارزة.

وكان أبرزهم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، وحمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، وعمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والدكتور حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني لرؤية 2030، الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، والنائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويهدف الحزب، وفقًا لمؤسسيه، إلى طرح رؤى جديدة في المشهد السياسي المصري، والتركيز على تعزيز المشاركة السياسية، في ظل التحديات التي تواجه العمل الحزبي في مصر.

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