هل صوت المرأة عورة؟.. "عضو الأزهر العالمي للفتوى" تجيب

كتب- حسن مرسي:

قالت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن صوت المرأة في الأصل ليس عورة.

وأضافت "هبة" خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم ببرنامج "حواء" المذاع على "قناة الناس" اليوم الاثنين، أن الصوت لا يُعتبر عورة طالما لم يتم استخدامه في أمور تخالف ما شرعته الشريعة، مثل الحديث بأسلوب غير لائق أو في سياقات لا يجوز فيها الكلام.

وأشارت هبة إلى أن المرأة يمكنها أن تتحدث وتعلم، كما كانت تفعل أم المؤمنين السيدة عائشة، رضي الله عنها، معلمة الأمة، التي كانت تشرح للصحابة أمور الدين والعلم، بصوتها وكانت تلتزم بالضوابط الشرعية في حديثها.

وأشارت هبة إلى أن المنهى عنه في قوله تعالى "فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض"، هو الخضوع في القول، الذي يعني أن تكون المرأة رقيقة أو تستخدم كلمات تجذب انتباه الرجل بطريقة غير لائقة

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