مستشفيات أجيبادم في تركيا.. نهج متعدّد التّخصّصات لعلاج الاضطرابات العصبية

إعلان تحريري

تُعدّ مجموعة مستشفيات أجيبادم في تركيا أهمّ وجهة لجراحة الأعصاب والدماغ في العالم، حيث تبرز بفضل خبرتها الواسعة، وتخصصّها الدقيق، واعتمادها على أحدث التقنيات والابتكارات الطبية، بالإضافة إلى الأبحاث العلمية الرائدة التي تمولها، ونهجها متعدد التخصصات. كلّ هذه العوامل تمنح الأمل للمرضى وعائلاتهم حول العالم في الشفاء والتعافي.

قد يعاني المرضى من حالات صحية تصيب الجهاز العصبي منها البسيطة التي يمكن علاجها بالأدوية، والأخرى التي تتطلب جراحات معقدة ونهجًا طبيًا متعدد التخصصات. قد تكون بعض الحالات العصبية خلقية، بينما تتطور حالات أخرى مع تقدم العمر. كما أن بعض الاضطرابات قد تظل مجهولة السبب.

علاج أورام الدماغ

تُعد أورام الدماغ من أخطر الأمراض العصبية وأكثرها شيوعا بين المرضى. وعلى الرغم من أنها تمثل 2% فقط من إجمالي الأورام التي تتكون داخل الجسم، إلا أن بعض الحالات قد تكون معقدة للغاية، مما يجعل أورام الدماغ من بين الأسباب العشرة الأولى للوفيات المرتبطة بالسرطان. وتتكون أورام الدماغ نتيجة نمو غير طبيعي لخلايا الدماغ التي تتكاثر بشكل غير طبيعي. كما يمكن أن تنتقل الأورام من أعضاء أخرى من الجسم إلى الدماغ، وتُعرف هذه الحالة باسم الأورام الدماغية النقيلية.

في مستشفيات أجيبادم، نعتمد الجراحة في علاج أورام الدماغ في غالب الحالات من أجل استئصال الورم. وتهدف الجراحة إلى إزالة الأنسجة المتورمة من الدماغ بأمان، مما يساعد في تخفيف الألم واستعادة الوظائف العصبية وتحسين جودة حياة المريض. في حالات الأورام الحميدة، يكون الاستئصال الجراحي كافيًا للعلاج، أما في حالات الأورام الخبيثة، فقد يتطلب العلاج مزيجًا من الجراحة والعلاج الإشعاعي أو الكيميائي.

يمتلك فريق جراحة الأعصاب في مستشفيات أجيبادم خبرة واسعة في علاج جميع أنواع أورام الدماغ، مع الاعتماد على أحدث التقنيات لضمان أفضل النتائج، بما في ذلك المراقبة العصبية أثناء الجراحة، وتقنية الملاحة العصبية لضمان دقة الاستئصال، والتصوير بالرنين المغناطيسي أثناء العملية لتحقيق إزالة تامة للورم.

مركز متخصص حصريًا في الأمراض العصبية للأطفال

تُعد جراحة الدماغ والأعصاب للأطفال تخصصًا نادرًا، حيث لا يتخصص سوى عدد محدود من الجراحين حول العالم في علاج أعصاب الأطفال. تقدم مجموعة أجيبادم خدمات شاملة لجراحة الدماغ والأعصاب للأطفال، بما في ذلك علاج الصرع، والشلل الدماغي، وأورام الدماغ، والتشوهات الخلقية. يجري قسم جراحة الأعصاب للأطفال في مجموعة أجيبادم أكثر من 600 عملية جراحية سنويًا للرضع والأطفال من جميع أنحاء العالم.

يعمل أطباء جراحة الدماغ والأعصاب للأطفال بالتعاون مع أطباء من تخصصات متعددة، بما في ذلك جراحة الأطفال، وطب الأعصاب للأطفال، وعلاج الأورام، والأشعة العصبية، والعلاج الطبيعي، لضمان وضع خطة علاجية مثلى لكل مريض. كما يتم دمج العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل بعد العمليات الجراحية لتعزيز النتائج وتحسين جودة حياة الأطفال.

عشرات الآلاف من المرضى عولجوا بتقنية "جاما نايف" في أجيبادم

يُعدّ جهاز "جاما نايف" بديلاً غير جراحي لعلاج بعض الحالات العصبية، مثل أورام الدماغ والتشوهات الشريانية الوريدية. توفر هذه التقنية علاجًا دقيقًا للغاية عن طريق الإشعاع المركّز على الآفات داخل الدماغ دون الحاجة إلى شق جراحي.

كان فريق جراحة الأعصاب في أجيبادم رائدًا في استخدام تقنية "جاما نايف" في المنطقة، حيث تم تأسيس أول وحدة لهذه التقنية في تركيا عام 1997 من قِبَل جراحي الأعصاب الذين يعملون حاليًا ضمن مجموعة أجيبادم. بدأ العلاج بتقنية "جاما نايف" في أجيبادم عام 2006، وتم تحديث الأجهزة في عامي 2012 و2017. حتى اليوم، تم علاج أكثر من 11000 مريض من جميع أنحاء العالم بهذه التقنية في أجيبادم.

جراحة التحفيز العميق للدماغ تساعد مرضى باركنسون على استعادة استقلاليتهم

يسبب مرض باركنسون في كثير من الأحيان أعراضًا مثل الرعشة وتيبس العضلات وصعوبة المشي، مما يؤثر بشكل كبير على نوعية الحياة. عندما تصبح الأدوية أقل فعالية، توفر جراحة التحفيز العميق للدماغ الأمل من خلال المساعدة في استعادة التحكم في الحركة وتحسين الوظائف اليومية.

في مستشفيات مجموعة أجيبادم، أجرى جراحو الأعصاب ما يقرب من 1000 عملية ناجحة للتحفيز العميق للدماغ، مما أكسبهم مكانة الريادة في هذا العلاج المتقدم. بفضل خبرته الواسعة، يلتزم فريقنا بمساعدة المرضى على استعادة استقلاليتهم وتحسين نوعية حياتهم اليومية.

نهج متعدد التخصصات في علاج الأمراض العصبية

مجموعة مستشفيات أجيبادم في تركيا هي الرائدة عالميا في مجال الرعاية الجراحية العصبية، حيث تقدم علاجات متقدمة لحالات مثل أورام المخ، والصرع، ومرض باركنسون، والشلل الدماغي، والاضطرابات الدماغية الوعائية مثل تمدد الأوعية الدموية.

يجمع فريقنا المتعدد التخصصات بين الخبرة المعترف بها عالميا والتقنيات المتطورة والنهج الشخصي لتوفير رعاية شاملة للمرضى، من التشخيص إلى العلاج. تتمتع مستشفيات أجيبادم بسمعة عالمية جيّدة في الابتكار والتميز، وهي تمنح الأمل للمرضى وأسرهم في جميع أنحاء العالم في الحصول على حياة صحية.

تقدم أجيبادم خدمات جراحية رائدة لعلاج الأمراض العصبية، مما يلبي احتياجات المرضى وعائلاتهم. لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل معنا عبر الرابط: اضغط هنا