خاص| عضو بالفريق المصري الطبي بغزة تكشف حالة المصابين: "الوضع صعب للغاية"

كتب- أحمد جمعة:

كشفت الدكتورة أميمة إدريس أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة القاهرة، عن مهمة الفريق الطبي المصري الذي دخل إلى قطاع غزة أمس الأحد؛ للمساعدة في تقديم الدعم الطبي للمصابين.

والدكتورة أميمة إدريس، أحد أعضاء الفريق الطبي المكون من نحو 10 أطباء، ويضم عددًا من التخصصات المختلفة.

وقالت "إدريس" في تصريحات خاصة لمصراوي من داخل قطاع غزة، إن "الفريق الطبي يضم تخصصات متنوعة، من بينها جراحة العظام، والنساء والتوليد، والتخدير".

وأضافت: "بالطبع، القطاع يحتاج لدعم طبي كبير، خاصة مع نقص الأدوية والمستلزمات، فلا يوجد إلا 3 مستشفيات تعمل حتى الآن، والكثير من مستشفيات غزة خرجت عن الخدمة".

وأشارت "إدريس" إلى صعوبة الإصابات التي ناظرها الفريق الطبي إلى الآن، متابعة: "طبعا الإصابات في حالات صعبه جدًا".

وأوضحت أنه من المقرر أن يجري الفريق الطبي الكثير من العمليات الجراحية وعلاج المصابين في مهمة تستمر لنحو أسبوعين.

وبدأ الفريق الطبي اليوم، إجراء عدد من العمليات الجراحية داخل مستشفى غزة الأوروبي، الواقع في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ويضم الوفد الطبي إلى جانب "أميمة إدريس" جراح العظام د. أحمد عبدالعزيز، والذي سبق أن دخل في العام الماضي إلى القطاع لإجراء الكثير من عمليات العظام للمصابين جراء الحرب.

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