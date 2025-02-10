بقيادة جراح العظام أحمد عبدالعزيز.. فريق طبي مصري يدخل لقطاع غزة

كتب- أحمد جمعة:

قال مصدر طبي، إن فريقًا مصرياً يبلغ قوامه نحو 10 أطباء في تخصصات مختلفة، دخلوا مساء أمس الأحد إلى قطاع غزة؛ للمساعدة في تقديم الدعم الطبي للمرضى والمصابين الفلسطينيين داخل المستشفيات العاملة بالقطاع.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن الفريق يقوده جراح العظام د. أحمد عبدالعزيز، والذي سبق أن دخل في العام الماضي إلى القطاع لإجراء الكثير من عمليات العظام للمصابين جراء الحرب.

وأشار المصدر إلى أن الفريق المصري يضم عددًا من الأساتذة في تخصصات عدة، من بينهم أطباء جراحة العظام، والنساء والتوليد، فضلا عن أطباء متخصصين في الجراحات التجميلية للمصابين.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الطبي اليوم، إجراء عدد من العمليات الجراحية داخل مستشفى غزة الأوروبي، الواقع في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفق المصدر.

وحاول مصراوي التواصل مع الدكتور أحمد عبدالعزيز، أستاذ جراحة العظام بكلية طب قصر العيني، للتعرف على مهمة الفريق الطبي، لكنه لم يرد حتى كتابة هذه السطور.

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