منح تأشيرة دخول مجانية للأجانب القادمين عبر مطاري الأقصر وأسوان بدءا من مايو - مستند

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، موافقة مجلس الوزراء خلال جلسته رقم (6) بتاريخ 14 أغسطس 2024، على منح تأشيرة الدخول الاضطرارية مجانًا للأجانب القادمين إلى البلاد عبر مطاري الأقصر وأسوان الدوليين خلال موسم الصيف، وذلك على متن رحلات شركات الطيران المصرية.

تسهيلات جديدة لدخول السياح إلى مصر

وفقًا لما ورد من الاتحاد المصري للغرف السياحية، أكدت غرفة السياحة في خطاب رسمي، حصل "مصراوي" على نسخة منه، أن القرار يشمل رعايا الدول التي يُسمح لهم بدخول البلاد بتأشيرة اضطرارية، وفقًا لضوابط وزارة الداخلية.

كما سيتم تقييم الوضع عقب انتهاء الموسم الصيفي، مع إعادة العرض على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

تطبيق القرار اعتبارًا من مايو 2025

وأوضحت الغرفة، أن تنفيذ القرار سيبدأ اعتبارًا من 1 مايو 2025 وحتى 31 أكتوبر 2025، وفقًا للضوابط والشروط المعتمدة.

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