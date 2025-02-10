كيف يمكن علاج الصرع؟.. 70% من الأطفال يتحسنون بالأدوية فقط

كتب - أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان إن حوالي 70% من الأطفال والبالغين المصابين بمرض الصرع يمكنهم التوقف عن تناول الأدوية بعد فترة من العلاج.

وأوضحت الوزارة في منشور توعوي، أن العلاج الدوائي المضاد للصرع يمكن أن يستمر من سنتين إلى 5 سنوات، حيث يشهد المرضى تحسنًا ملحوظًا وانقطاعًا للنوبات خلال تلك الفترة.

وأكدت أهمية الاستمرار في متابعة العلاج تحت إشراف طبيب مختص لضمان الوصول إلى أفضل النتائج في السيطرة على المرض.

الصرع هو حالة مرضية دماغية تُسبب الإصابة بنوبات صرع متكررة، وتوجد أنواع عديدة للصرع، ويمكن تحديد سببه عند بعض الأشخاص، وفي حالات أخرى يكون سببه مجهولاً.

وبحسب موقع "مايو كلينك" الطبي المتخصص، يمكن أن تتفاوت أعراض نوبات الصرع تفاوُتًا كبيرًا، فقد يفقد بعض الأشخاص وعيهم أثناء نوبة الصرع بينما لا يفقد آخرون الوعي.

كما يحدق بعض الأشخاص في الفراغ عدة ثوانٍ أثناء إصابتهم بنوبة صرع، وقد يتعرض آخرون لارتجافات متكررة في الذراعين أو الساقين، وهي حركات تُسمى التشنجات.

أعراض الصرع

تختلف أعراض الصرع حسب نوع النوبة، ونظرًا إلى أن الصرع ناتج عن نشاط معين بالدماغ، فيمكن أن تؤثر هذه النوبات في أي عملية تحدث داخل الدماغ. تشمل أعراض نوبات الصرع:

* التشوش المؤقت.

* التحديق في الفراغ.

* تيبس العضلات.

* انتفاضات بالذراعين والساقين لا يمكن السيطرة عليها.

* فقدان الوعي.

* أعراض نفسية، مثل الخوف أو القلق أو وهم سبق الرؤية.

* وفي بعض الأحيان، قد تطرأ بعض التغيرات السلوكية على المصابين بالصرع. كما قد تظهر لديهم أعراض مرض الذهان.

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