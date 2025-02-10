للسنة الخامسة.. "الزراعة": 617 ألف فدان خالية من العفن البني في البطاطس

كتب- أحمد السعداوي:

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن زيادة المساحات الخالية من العفن البني في البطاطس، إلى 617 ألف فدان، من خلال جهود مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس.

يأتي ذلك وفقًا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتورة نجلاء بلابل، مديرة المشروع، استعرضت خلاله أبرز أنشطة وجهود المشروع خلال شهر يناير الماضي؛ حيث يأتي على رأسها تجديد شهادة الاعتماد الدولية طبقًا للمواصفة القياسية (الأيزو)، لمعامل المشروع للسنة الخامسة على التوالي.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدور الذي تقوم به معامل المشروع، وتجديد الاعتماد الدولي له، للعام الخامس على التوالي، لافتًا إلى أن الاعتماد يعد خطوة ضرورية في ظل فتح الأسواق التصديرية الجديدة؛ وهو دليل على كفاءة وأهلية معامل المشروع لأداء الاختبارات المكلف بها، من حيث نظام الإدارة، وكفاءة العاملين، وكفاءة الأجهزة، ومتابعة واستخدام الجديد من بروتوكولات الفحص المعتمدة دوليًّا، فضلًا عن إرضاء العميل، والتحسين المستمر للخدمة المقدمة، والتطوير المستمر للأجهزة المعملية ورفع كفاءة العاملين، فضلًا عن تطبيق مبادئ الشفافية والحيادية مع جميع المستثمرين.

وأشاد فاروق بكفاءة العاملين بالمعامل والأجهزة الحديثة والبرتوكولات المستخدمة في المشروع، والإمكانات المتاحة للعاملين؛ لتنفيذ مهام المشروع على أكمل وجه، مطالبهم ببذل المزيد من الجهد لتحقيق إضافة للدخل القومي.

وأكدت بلابل، في تقريرها، أنه قد بلغ إجمالي ما تم فحصه ميكروسكوبيًّا من تقاوي البطاطس المستوردة، نحو ١٧ ألفًا و٥٦٦ طنًّا، بإحمالي عدد عينات ٨٠٥، ليصبح إجمالي ما تم فحصه منذ بداية الموسم وحتى آخر يناير الماضي نحو ١٤٥ ألفًا و٢٥١ طنًّا، بإجمالي عدد عينات ٦١٨٧ عينة.

وأضافت مديرة المشروع أنه في ما يتعلق أيضًا بفحص بطاطس المائدة المعدة للتصدير لمختلف دول العالم، فبلغ الإجمالي خلال شهر يناير نحو ٧٨ ألفًا و٤٨١ طنًّا، بإجمالي عدد عينات ٢٨٩٢ عينة؛ حيث بلغ إجمالي ما تم فحصه منذ بداية الموسم وحتى نهاية يناير نحو ١٠٣ آلاف و٨١٤ طنًّا، بإجمالي عدد عينات ٣٨٣٩ عينة، لافتةً إلى أنه تم أيضًا الفحص الظاهري للبطاطس عمر ٧٥ يومًا من الزراعة، حيث بلغ إجمالي عدد العينات الحقلية للعروة الشتوية ٥٠٣٧ عينة، والعروة الصيفية ٨٤ عينة.

وأوضحت بلابل أنه في ما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، فإنه تتم مراجعة بيانات الاستمارات المرسلة من التابلت إلى منصة إعداد واستقبال البيانات، فضلًا عن إصدار تقارير ومؤشرات أداء لأعمال مهندسي المناطق الخالية، وتم تحميل (754) صورة فضائية؛ لمتابعة زراعات العروة الشتوية والصيفية لرصد جميع التغيرات داخل المناطق الخالية من حيث: أسلوب الري، التشجير، المساحة، لافتةً إلى أنه تم تأسيس عدد (47 بيفوت) بمساحة (4650) فدانًا داخل المناطق الخالية، ليصبح إجمالي عدد البيفوتات (4114 بيفوت) وعدد الحوش (259 حوشة) داخل قاعدة البيانات الجغرافية، وإجمالي مساحة المناطق الخالية (617 ألف فدان).

وأضافت مديرة المشروع أنه تم أيضًا إدخال بيانات زراعات العروة الشتوية (العروة التصديرية) لموسم 2024/2025 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (938 بيفوت) بمساحة (78 ألف فدان)، وما زال تحقيق الزراعات مستمرًّا، وتم إدخال بيانات زراعات العروة الصيفية لموسم 2024/2025 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (69 بيفوت) بمساحة (7 آلاف فدان)، وما زال تحقيق الزراعات مستمرًّا، فضلًا عن إجراء تحليلات: ملوحة التربة، كلوروفيل والمحتوى المائي للمجموع الخضري، باستخدام تقنية الاستشعار عن بُعد لزراعات العروة الشتوية والصيفية.

وأشارت بلابل إلى أنه تم أيضًا إدخال بيانات السحب الحقلي لموسم 2024/2025 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية، بما يعادل (5037 عينة)، ومتابعة الحصاد للعروة الشتوية لموسم 2024/2025؛ حيث تتم متابعة الحصاد يوميًّا من خلال منصةplanet .

جدير بالذكر أن المشروع حاصل على شهادة الاعتماد منذ 2020، ويُسهم في تحقيق منظومة إنتاج وتصدير البطاطس بطريقة إيجابية، بجانب تحقيق أهداف التنمية من خلال الخدمات المختلفة التي يقدمها المشروع، وبروتوكولات التعاون مع الجهات المختلفة؛ لدعم وتطوير الاقتصاد القومي.