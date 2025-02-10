فرص عمل في الجيزة.. رواتب مجزية وحوافز وتأمينات- التخصصات وشروط التقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب، عن توافر فرص عمل لفنيي الكهرباء في مصنع الأعلاف التابع لمجموعة "أورجانو للدوادجن"، بمدينة 6 أكتوبر – مجمع سامي سعد".

شروط التقديم على وظائف وفرص عمل الجيزة

حددت "الجيزة"، عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لفرص عمل فني الكهرباء، وتشمل:

- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الكهرباء.

- القدرة على قراءة وفهم المخططات والكتالوجات الفنية.

- ألا يتجاوز السن 45 عامًا.

- الحصول على شهادة أو دورات تدريبية في الكهرباء أو الصيانة.

مميزات فرص العمل

تتمتع الوظائف المعلنة بعدة مزايا، من بينها:

- راتب مناسب وفقًا لسوق العمل والخبرة.

- وسائل انتقال من أقرب نقطة لمقر العمل.

- تأمين اجتماعي وطبي وتأمين على الحياة.

- حوافز ربع سنوية بناءً على تقييم الأداء.

- مكافآت سنوية.

طريقة التقديم والاستفسارات على الوظائف وفرص العمل

نوهت "الجيزة"، إلى أنه للاستفسار والتقديم على فرص العمل، يمكن التواصل عبر الأرقام التالية: 35720825 – 35711198، أو زيارة مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في: 300 ميدان الجيزة – عمارة النبراوي – الدور الثاني، وذلك يوميًا من الأحد إلى الخميس، من الساعة 10 صباحًا وحتى 2 ظهرًا.

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