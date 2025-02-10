عبدالمحسن سلامة: مفاجأة ضخمة وغير مسبوقة للصحفيين

كتب- محمد أبوبكر:

أكد عبد المحسن سلامة، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، أنه يلتزم بتقديم حزمة اقتصادية ضخمة وغير مسبوقة لجميع الصحفيين حال فوزه بالانتخابات.

وشدد "سلامة"، في تصريحات لمصراوي، عقب تقديم أوراق ترشحه، على أنه يفي بوعوده دائمًا، قائلًا: "خلال فترتي السابقة لم تغلق النقابة، بل عملت على تطويرها بشكل ملموس، مشيرًا إلى عدة إنجازات حققها".

الإنجازات التي حققها في فترة توليه السابقة

وأضاف المرشح لمنصب نقييب الصحفيين، أن من بين الإنجازات التي حققها في فترة توليه السابقة، ما يلي:

- تجديد الدور الثامن وتحويله إلى كافيتريا حديثة لخدمة الصحفيين.

- إنشاء وافتتاح معهد التدريب لتعزيز قدرات الصحفيين المهنية.

- تجهيز الدور الرابع ليضم مكتب التوثيق.

- إطلاق منفذ للسلع في الطابق الأرضي لتوفير احتياجات الصحفيين بأسعار مناسبة.

- تخصيص أرض للمستشفى والبدء في إجراءات إنشائها.

- إقرار بدل بطالة للصحفيين المتعطلين في الصحف الحزبية.

- توفير 800 عضوية بالأندية الرياضية، إلى جانب عضويات بمركز شباب الجزيرة.

وعود قوية ومفاجأة للصحفيين

واختتم "سلامة": "القادم سيكون أقوى وأفضل، وما حققته سابقًا أكبر دليل على قدرتي على تنفيذ وعودي، وأنا رجل شعبي، ولي الفخر أنني ما زلت أعيش في قليوب، وأعدكم بمفاجأة ضخمة وغير مسبوقة للصحفيين، لأنها حقهم وسنوفرها بكرامة واحترام وعزة نفس، وقوتكم من قوة نقيبكم".

اقرأ أيضًا:

مخالفات البناء.. مصدر: اعتبار المواطن متنازلًا عن طلب التصالح في هذه الحالة

زاهي حواس يكشف كواليس لقائه مستر بيست: اشترطت عليه هذا الأمر ووافق

مسار معزول.. تفاصيل مد الخط الأول للمترو حتى شبين القناطر

رفع الحد الأدنى للأجور.. توجيه عاجل لموظفي القطاع الخاص في حال عدم الحصول على 7000 جنيه

أمطار ورياح وبرودة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة