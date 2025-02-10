3 تحاليل مهمة قبل الحصول على أدوية السكر.. ما هي؟

كتب- أحمد جمعة:

قالت هيئة الدواء المصرية، إن أدوية السكري تحتاج لمتابعة جيدة، ويحتاج المريض إلى بعض التحاليل المعملية للتأكد من فعالية الأدوية.

وأوضحت في منشور توعوي، إن هذه التحاليل تكون مهمة للتأكد أن الأدوية فعالة، وللمساعدة في اكتشاف أي أعراض جانبية مبكرا وتجنب المضاعفات.

وتشمل هذه التحاليل:

-مستويات السكر في الدم.

-وظائف الكلى والكبد.

-صورة دم كاملة.

وذكرت هيئة الدواء أنه "في حالة حدوث أي آثار جانبية من الأدوية يمكنك إبلاغ مركز اليقظة الصيدلية لتقييم ومتابعة الحالات، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة من أجل ضمان مأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية للمريض المصري".

وأتاحت هيئة الدواء، عدة طرق تُمكّن المواطنين والعاملين في القطاع الصحي من الإبلاغ عن الآثار الجانبية أو المشكلات المرتبطة باستخدام الأدوية، بهدف حماية الصحة العامة ومراقبة سلامة المستحضرات الطبية في السوق.

ووفرت الهيئة قنوات متعددة لتسهيل عملية الإبلاغ، حيث يمكن تقديم البلاغات إلكترونيًا عبر نموذج مخصص من خلال الرابط (اضغط هنا)

، أو عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع (QR Code) المتاح في الصورة بالأسفل.

كما يمكن إرسال البلاغات عبر:

موقع الهيئة: www.edaegypt.gov.eg

البريد الإلكتروني: pv.followup@edaegypt.gov.eg

الخط الساخن: 15301

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