عبد المحسن سلامة: حصلت على حزمة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخ النقابة (صور)

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كتب- محمد نصار:

تقدم الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الاثنين، بأوراق ترشحه على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين.

وقال "سلامة"، في تصريحات صحفية على هامش تقديم أوراق ترشحه، إنه حصل على حزمة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخ النقابة، سيتم الكشف عن تفاصيلها قريبًا.

وأكد "سلامة"، أن الحزمة الاقتصادية ليست مجرد وعود أو محاولات، بل تم الحصول عليها فعليًا، وتهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الصحفيين في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.

وأضاف قائلاً: أعلم تمامًا ما أقول، وعندما أتحدث عن حزمة اقتصادية فهذا يعني أنها موجودة وجاهزة للإعلان عنها قريبًا، وليست مجرد أفكار قيد النقاش.

يُذكر أن نقابة الصحفيين فتحت باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، صباح اليوم، لليوم الثاني على التوالي، على مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس، ومن المقرر إجراء الانتخابات في شهر مارس المقبل.

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