أول تعليق من ضياء الدين داود على انضمامه إلى مجلس أمناء الحوار الوطني

كتب- عمرو صالح:

علَّق ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، على قرار مجلس أمناء الحوار الوطني بالانضمام إلى عضويته.

وقال داود، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "نتطلع معًا للمساهمة في إدارة حوار وطني أكثر فاعلية وحرفية وإنتاجية فنية للقضايا التي يعمل عليها؛ خصوصًا في ملف الأوضاع السياسية والقوانين المنظمة للانتخابات، مع ضمانة الإشراف القضائي الكامل عليها".

وأضاف عضو مجلس النواب: والدفع تجاه فتح المناخ العام، والعمل على زيادة مساحة الحراك السياسي لتهيئة الساحة السياسية لتعددية واسعة قائمة على تنافسية البرامج وليس الأشخاص؛ للمساهمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأفراد والأسر بالمجتمع .

وأشار داود إلى أن تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية يمكن أن يتم دون تصادم مع مؤسسات الدولة أو الحل محلها، مؤكدًا أن تقدير إدارة الحوار الوطني لمؤسسات الدولة يضمن الدور الفاعل للحوار في تفعيل دور مخرجاته الواضحة والقابلة للتطبيق.

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