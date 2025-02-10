رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد غدا

كتب- نشأت علي:

رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الإثنين.

جاء ذلك بعدما انتهى مجلس النواب من مناقشة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر.

ويأتي الهدف من الاتفاق جاء استجابة من الحكومة المصرية لرغبة بنك التنمية الإفريقي في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي.

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