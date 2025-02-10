"الأوقاف" تطلق المسابقة الثقافية للعاملين بالوزارة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق المسابقة الثقافية للعاملين والإداريين والفنيين والعمال والمؤذنين، التابعين لها، ضمن دورها في العناية بكتاب الله عز وجل والتشجيع على حفظه وفهم معانيه وبيان مقاصده، مع الإلمام ببعض أحكام العبادات وبخاصة الطهارة والصلاة والصيام،

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم، أن تفاصيل المسابقة على النحو التالي:

- حفظ جزء عم وجزء تبارك ومعاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم (الجزء التاسع والعشرون - الجزء الثلاثون) طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

- أحكام الطهارة والصلاة والصيام.

مع تخصيص جوائز قيمة على النحو التالي:

• 5 جوائز قيمة كل جائزة منها 5000 آلاف جنيه، بشرط الحصول على نسبة 75 % .

• 20 جائزة قيمة كل جائزة منها 3000 آلاف جنيه، بشرط الحصول على نسبة 70 % .

• 100 جائزة قيمة كل جائزة منها 1000 جنيه، بشرط الحصول على نسبة 65 %

وأتاحت وزارة الأوقاف، التقدم للمسابقة من خلال الرابط التالي:اضغط هنا

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