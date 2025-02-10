مخالفات البناء.. مصدر: اعتبار المواطن متنازلًا عن طلب التصالح في هذه الحالة

كتب- محمد نصار:

أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، ضرورة إسراع المواطنين أصحاب طلبات التصالح بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء من أجل استيفاء المستندات وسداد الرسوم.

وقال المصدر، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، إنه في حالة عدم استيفاء المستندات والرسوم اللازمة سيعتبر ذلك تنازلًا من المواطنين عن طلب التصالح السابق التقدم به.

وأشار المصدر، إلى أهمية استيفاء المستندات والرسوم اللازمة في أقرب وقت حتى يتسنى إصدار نموذج 7 مؤقت ومن ثم استكمال إجراءات إتمام عملية التصالح.

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