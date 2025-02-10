"الأورمان": إجراء أكثر من 38 ألف عملية قلب لدعم الأولى بالرعاية بالمحافظات -تفاصيل

كتب- محمد سامي:

نجحت جمعية الأورمان في تنفيذ أكثر من 38 ألف عملية قلب مجانًا لجميع الأعمار، فضلًا عن القضاء على طوابير انتظار عمليات القلب من 2012 إلى 2018 بنسبة 100%.

يأتي ذلك استكمالًا لأنشطة جمعية الأورمان الطبية لشرائح مرضى القلب من غير القادرين بجميع محافظات الجمهورية.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والتي تؤكد دائمًا الاهتمام بالأُسر الأولى بالرعاية وغير القادرين، وتلبية احتياجتهم، وتؤكد دور منظمات المجتمع المدني التي أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء؛ حيث تشهد مصر طفرةً في عمل المجتمع المدني، ويدعم ذلك قيادة سياسية واعية وحكيمة تؤمن بدوره في العديد من مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية وتنمية الشراكات المستدامة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن العمليات شملت عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية والقسطرة الاستكشافية.. وغيرها من العمليات الجراحية بالقلب، من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظات، لافتًا إلى أنها تتم تحت رعاية المحافظين وبالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي بمحافظات الجمهورية المختلفة (الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- الجيزة- كفر الشيخ- الغربية- الشرقية- الدقهلية- المنوفية- البحيرة- الوادي الجديد- شمال سيناء- جنوب سيناء- مرسى مطروح- حلايب وشلاتين) .

وأوضح شعبان أن دعم مرضى القلب يأتي استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية؛ خصوصًا علاج مرضى القلب غير القادرين، من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا، نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية، مما يضاعف معاناة مرضى القلب غير القادرين من أهالي المحافظات.

وأضاف مدير عام جمعية الأورمان أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية، بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار وفي جميع مراكز محافظات الجمهورية.

ولفت شعبان إلى أن العمل التنموي والاجتماعي يشهد نهضة كبيرة وتشبيكًا بين كل المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية؛ لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، موجهًا بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات؛ لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية.