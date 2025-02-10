مسار معزول.. تفاصيل مد الخط الأول للمترو حتى شبين القناطر

كتب- محمد نصار:

تخطط وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنقاق، لتنفيذ مشروع مد الخط الأول للمترو حتى شبين القناطر.

وبحسب المقترح المخطط للمشروع، سيتم مد الخط الأول من المرج الجديدة شمالًا حتى شبين القناطر بطول حوالي 19 كم وعدد 14 محطة.

ويتضمن المخطط، إلغاء خط السكة الحديد "23 يوليو - شبين القناطر"، واستخدام وسيلة نقل آمنة وعصرية وصديقة للبيئة حيث سيتم التنفيذ في مسار معزول وإلغاء ‏المزلقانات لتجنب الحوادث وإلغاء خط السكك الحديدية بالمترو.

ويستهدف المشروع استيعاب مطالب النقل المتزايدة على المسار من محطة المرج الجديدة حتى شبين القناطر.

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كما يستهدف التكامل مع وسائل النقل الأخرى العامة والخاصة لخفض الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع ‏الرئيسية بمناطق الامتداد.

ويساعد المشروع كذلك على تقليل استخدام المركبات على الطرق الرئيسية والمحاور لخفض تكاليف الصيانة للطرق ‏والانبعاثات الملوثة للبيئة من المركبات السطحية.‏

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