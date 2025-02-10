13 صورة.. محافظ أسيوط يفتتح مدرسة الأمل للصم بعد تطويرها ضمن أنشطة التحالف الوطني

كتب- محمد سامي:

افتتح اللواء د.هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مدرسة الأمل للصم بمدينة أسيوط، بعد رفع كفاءتها وتطوير كل مبانيها التعليمية، ضمن أنشطة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في قطاع التعليم، بالشراكة بين مؤسسة صناع الخير، عضو التحالف، وبنك الإمارات دبي الوطني- مصر.

وشَهِدَ الافتتاحَ عددٌ من القيادات التنفيذية والتعليمية؛ من بينهم محمد النمر، مدير التعليم الفني بأسيوط، ونفيسة عبد السلام، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بديوان عام المحافظة. وحضر من مؤسسة صناع الخير هاني عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي، ود.محمد عبد الجليل، نائب الرئيس التنفيذي، بالإضافة إلى ممثلي بنك الإمارات دبي الوطني- مصر، وآية إسماعيل، مديرة المسؤولية المجتمعية، وسارة الصباغ، مسؤول المسؤولية المجتمعية.

وأكد المحافظ هشام أبو النصر، خلال جولته التفقدية بالمدرسة، أهمية الشراكة بين صناع الخير وبنك الإمارات دبي الوطني- مصر في دعم منظومة التعليم؛ خصوصًا التعليم الخاص بذوي الإعاقة، معربًا عن تقديره جهود المؤسستَين في تطوير المدارس وتحسين البيئة التعليمية.

وأوضح هاني عبد الفتاح أن تطوير مدرسة الأمل للصم يأتي في إطار استراتيجية صناع الخير لدعم التعليم، بالشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني، ضمن سلسلة مشروعات لتطوير المدارس، وتعزيز الخدمات المقدمة لأبناء ذوي الإعاقة. وأعرب عن شكره لمحافظ أسيوط على دعمه المستمر وتوجيهاته بتسهيل جهود المؤسسة في دعم الأسر الأولى بالرعاية بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وأضاف د.محمد عبد الجليل أن أعمال التطوير شملت تجهيز المباني التعليمية، وتوفير مستلزمات الفصول الدراسية، بالإضافة إلى دعم التمكين الاقتصادي لطلاب المرحلة الثانوية، من خلال تجهيز ورشة إلكترونيات حديثة، وورشة خياطة متكاملة، إلى جانب إنشاء ملعبَين لكرة القدم وكرة السلة، مما يعزز من فرص التدريب والتأهيل للطلاب داخل المدرسة.