وزير التموين يبحث مشروعات مجموعة بنده السعودية في مصر

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع مجموعة شركة بنده للتجزئة، إحدى أبرز الشركات الرائدة في قطاع تجارة التجزئة، والتي تأسست في مصر عام 2015 وذلك في إطار جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني، حيث تناول الاجتماع مناقشة سبل التعاون المشترك لدعم السوق المصري وتعزيز منظومة توزيع السلع الغذائية.

شارك في الاجتماع، عدد من مسؤولي شركة بنده، وعلى رأسهم الدكتور بندر حموه، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة السعودية والقطر المصري، وعبد الله الصبان، نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة بنده، وأحمد الزهراني، عضو مجلس إدارة والمستشار القانوني للشركة، ووليد عيسى نصار، مدير عام الشركة بالقطر المصري، ومحمد إبراهيم المنشاوي، مدير إدارة الشؤون القانونية، وأحمد شريف المدير المالي للشركة.

كما حضر من وزارة التموين والتجارة الداخلية، اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والعميد أحمد فتحي نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، وأحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، وأحمد عصام، معاون الوزير.

وأكد الدكتور شريف فاروق، خلال الاجتماع، أهمية تعزيز الشراكات مع الشركات الكبرى مثل بنده لضمان استقرار الأسعار وتوفير منتجات غذائية عالية الجودة بأسعار تنافسية، وأوضح أن الوزارة تعمل باستمرار على توسيع قاعدة التعاون مع القطاع الخاص بما يخدم مصلحة المواطن المصري ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي.

جدير بالذكر أن شركة بنده بدأت عملها في مصر بافتتاح أول فرع لها في مدينة نصر عام 2016، باستثمارات بلغت 92 مليون جنيه، ثم افتتاح فرع آخر في العبور باستثمارات قدرها 56 مليون جنيه، ثم توسعت الشركة بافتتاح 5 أفرع أخرى ليصل إجمالي عدد فروعها المفتتحة في مصر إلى 7 أفرع بإجمالي استثمارات تصل إلى 2.5 مليار جنيه.

وأعرب مسؤولو شركة بنده، عن تقديرهم للدور الحيوي الذي تلعبه وزارة التموين والتجارة الداخلية في ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك، مؤكدين التزامهم بتقديم منتجات عالية الجودة والمساهمة في تطوير قطاع التجزئة في مصر.

كما أبدوا استعدادهم لدعم المبادرات الحكومية الرامية إلى تحسين كفاءة سلسلة الإمدادات وتوسيع شبكة التوزيع لتلبية احتياجات السوق المحلي.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع الشركات العالمية في المجال الغذائي والتجارة الداخلية وتعزيز الاستثمارات التي تسهم في تحسين الأمن الغذائي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، ومن المتوقع أن يسفر التعاون مع شركة بنده عن التوسع في المشروعات المشتركة وتهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتقديم منتجات بأسعار تنافسية للمستهلك المصري.

كما ناقش الطرفان، خلال الاجتماع، آليات تبادل الخبرات في مجالات التخزين والتوزيع، إلى جانب تطوير استراتيجيات جديدة لتحسين كفاءة العمليات وتقليل الفاقد، بما يضمن وصول المنتجات الغذائية بأعلى جودة وأفضل سعر إلى المواطنين.

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