بعد رفع الحد الأدنى للأجور.. كم سيتقاضى العاملون في القطاع الخاص من الـ 7 آلاف؟

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر في هيئة التأمينات الاجتماعية، عن تفاصيل رواتب العاملين في القطاع الخاص بعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه في حال حصول العاملين على جميع المزايا؛ مثل التأمين الطبي والاجتماعي ومكافأة نهاية الخدمة، سيتم خصم 29% من إجمالي الأجر، وذلك بعد تطبيق الحد الأدنى الجديد للضرائب.

وأشار المصدر إلى أنه بعد خصم التأمينات، يتم اقتطاع الضرائب من الأجر وفقًا للحد المقرر قانونيًّا.

ونوه المصدر بأنه ذلك يصبح صافي راتب العامل بعد خصم التأمينات 4970 جنيهًا، حيث تبلغ قيمة الخصم للتأمينات 2030 جنيهًا.

يُذكر أن المجلس القومي للأجور قرر، أمس الأحد 9 فبراير 2025، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.

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