رفع الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل يكشف: هل تزيد نسب التأمينات على الموظف؟

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد جبران، وزير العمل، عن نسب التأمينات المفروضة على الحد الأدنى الجديد للأجور، بالنسبة إلى القطاع الخاص، والذي أقره المجلس القومي للأجور، بعدما تم رفعه إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، اعتبارًا من 1 مارس 2025.

نسب التأمينات على العاملين في القطاع الخاص بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

وأوضح جبران، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن التأمينات على العاملين في القطاع الخاص ستظل كما هي بنفس النسبة السابقة؛ حيث سيتحمل صاحب العمل النسبة المقررة عليه، بينما يتحمل العامل النسبة الأخرى، وفقًا لما ينص عليه القانون الحالي، دون أية زيادة جديدة.

لا استثناء لأية منشأة من تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد

وأكد وزير العمل أنه لن يتم استثناء أية منشأة من تطبيق الحد الأدنى للأجور، مشددًا على إلزام كل الجهات المعنية بتنفيذ القرار دون استثناءات؛ باستثناء الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار جبران إلى أن الوزارة ستقوم بإصدار خطابات رسمية لجميع الجهات المعنية؛ لضمان تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور في جميع المنشآت، ومتابعة التزامها بتنفيذ القرار.

ووفق المادة 1 من قانون العمل 12 لسنة 2003، تحدد الأجر الذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى، بحيث يشمل:

- العمولة.

- النسبة المئوية.

- العلاوات.

- المزايا العينية.

- المنح.

- البدلات.

- نصيب العاملين في الأرباح.

- الوهبة.

جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل ملزمة بتطبيق القرار

ووفق وزير العمل، فإن جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل ملزمة بتطبيق القرار؛ بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجر العامل، سواء المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليًّا، عن 7000 جنيه شهريًّا شاملًا حصة التأمينات الاجتماعية.

وفي حالة مخالفة المنشأة للقرار، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها وفقًا لأحكام قانون العمل، كما لو كان العامل لم يتقاضَ أجره أو تم صرفه منقوصًا.

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