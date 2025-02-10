وزيرة البيئة: المخلفات ضمن مجالات الحوافز الخضراء في قانون الاستثمار الجديد

كتب- محمد نصار:

عقد الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا مع البعثة الفنية للبنك الدولي لمناقشة نتائج الزيارة الحالية فيما يخص مراجعة أنشطة مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى والمنفذ بالتعاون مع البنك الدولي بتكلفة 200 مليون دولار.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور محمد حسن، المنسق الوطني للمشروع، وممثلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وممثلي البنك الدولي.

وقد استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى نتائج مراجعة البعثة خلال الأيام الماضية للأنشطة المنفذة بمختلف مكونات المشروع، ومنها آخر مستجدات مشروع الحافلات الكهربائية والذي من المنتظر تسليم الدفعة الأولى منها قريبًا، كما تعرفت على نتائج تقييم البعثة للوضع الراهن لتنفيذ المجمع المتكامل للمخلفات بمدينة العاشر من رمضان، وآخر مستجدات الإعداد لإغلاق مقلب أبو زعبل بالقليوبية، والأطر الزمنية لتنفيذ الأنشطة المختلفة والإطار المالي، والوقوف على تحديات التنفيذ وكيفية التغلب عليها.

كما ناقشت وزيرة البيئة مع البعثة آليات تعزيز إشراك القطاع الخاص في مجال إدارة المخلفات، سواء من ناحية نماذج العقود التي سيتم إبرامها في مختلف أنشطة إدارة المخلفات خاصة في مدينة المخلفات بالعاشر من رمضان، وآليات الدعم وتقليل المخاطر للقطاع الخاص لتشجعيه على المشاركة، مشيرة إلى إعلان رئيس الوزراء أن إدارة مختلف أنواع المخلفات ضمن المجالات التي تحصل على حوافز خضراء في قانون الاستثمار الجديد.

وتابعت ياسمين فؤاد: أيضًا خطوات الإعداد لإغلاق مقلب أبو زعبل من حيث المخطط الزمني للانتهاء من التصميمات والطرح للتنفيذ وصولًا للانتهاء من عملية الإغلاق، واستمعت لآخر مستجدات الأنشطة المنفذة في مكون الحد من تلوث الهواء وتعزيز نظام رصد جودة الهواء سواء ببناء القدرات والتدريب أو الدعم بالمعدات اللازمة.

من جانبهم، أشاد ممثلو، بعثة البنك الدولي بالجهود المبذولة لإنجاز الأنشطة الخاصة بمكونات مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، حيث شهدت الأيام الماضية تقييما فنيا لهذه الأنشطة، والذي أوضح أن العمل يسير على قدم وساق بدعم كبير من وزيرة البيئة، كما يعد ما تم إنجازه في مكون المخلفات حتى الآن قصة نجاح ويتيح المجال لمشروعات واعدة في مجال إدارة المخلفات.

اقرأ أيضًا:

السيسي يعزي ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية: ترك بصمات بارزة بتاريخ القارة

أمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة