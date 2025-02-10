عمرو موسى يدعو لتشكيل ثلاثية عربية للتفاوض مع ترامب

كتب- حسن مرسي:

دعا عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إلى تشكيل لجنة ثلاثية عربية مكونة من مصر والسعودية والأردن للتفاوض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القضية الفلسطينية.

خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أكد موسى على أهمية أن تتحدث هذه الدول العربية باسم العالم العربي مع الإدارة الأمريكية.

وأوضح موسى أن الهدف من هذه المبادرة هو إبلاغ ترامب بأن الدول العربية تدعم مسار السلام، مع إمكانية توسيع نطاق التطبيع مع إسرائيل، بشرط توفير المناخ المناسب لتحقيق ذلك.

وأكد أن إسرائيل ليست بالقوة التي تمكنها من تغيير الشرق الأوسط كما تدعي، محذرًا من أن عدم حل القضية الفلسطينية في الوقت الحالي سيؤدي إلى تكرار أحداث 7 أكتوبر 2023.

وأشار موسى إلى أن ما حدث في 7 أكتوبر أظهر أن إسرائيل لا يمكنها أن تعيش بأمن إلا بالاعتماد على الدعم الخارجي.

وأضاف: "إسرائيل ليست بالقوة التي يتصورها البعض، ولم تستطع تدمير حماس، كل هذه القوة مصنوعة بمساعدة وحماية الغرب".

وشدد موسى على أن الدول العربية يجب أن تتحرك بشكل استباقي لطرح رؤية واضحة للسلام، مع التأكيد على أن التطبيع مع إسرائيل يجب أن يكون مرتبطًا بتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن عدم حل القضية الفلسطينية سيظل يشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة بأكملها.