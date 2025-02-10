نشرة التوك شو| موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة وحقيقة إلغاء تكليف دفعة 2023

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

نقيب أطباء الأسنان يكشف حقيقة إلغاء تكليف دفعة 2023

كشف الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، حقيقة قرار إلغاء تكليف أطباء الأسنان دفعة 2023.

في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر قناة "الحدث اليوم"، أكد الدكتور هيكل أن قرار إلغاء التكليف لم يتم بشكل نهائي، وأن الأمر يتوقف على احتياجات وزارة الصحة، موضحًا أن النقابة تعمل جاهدة لحل هذه الأزمة وتوفير فرص عمل لجميع الخريجين.

عمرو موسى: إسرائيل لا تفكر في الصدام مع مصر.. ولن تسمح بأي انتهاك لحدودنا

أكد عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن عملية 7 أكتوبر ليست السبب في الأزمة الحالية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى مرحلة من الظلم ضد الفلسطينيين لا يمكن تحملها.

خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أوضح موسى أن الاحتلال الإسرائيلي توغل بشكل عدواني صارخ ضد الفلسطينيين، وأن عملية 7 أكتوبر لم تكن سوى ذريعة استخدمتها إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وإنهاء التواجد الفلسطيني على أراضيهم.

الفريق أسامة ربيع: لن نرفع أسعار المرور في قناة السويس خلال هذه الفترة

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن تطوير القطاع الجنوبي بالقناة استمر لمدة عامين ونصف، مشيرًا إلى أنه بالرغم من الأزمات العارضة إلا أن توجيهات الرئيس السيسي، كانت مواصلة التطوير حتى في وقت تحقيق الخسائر وتراجع الإيرادات بسبب أزمة الملاحة، وذلك إيماناً من الرئيس بضرورة الجاهزية لعودة انتظام الحركة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON، أن القطاع الجنوبي يتضمن 40 كيلو مترًا، بينها 30 كيلو مترًا في الجنوب من الكيلو 132 إلى الكيلو 162، موضحًا أنه أجريت فيها توسعة لجهة الشرق بـ40 مترًا، وتعميق بين 66 قدمًا و72 قدمًا، ما ساهم في تحسين الملاحة بنسبة نحو 28%.

عمرو موسى: حكومة نتنياهو بتياراتها المختلفة لا يمكنها تحقيق السلام

أكد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، أن الدول والمناطق المحيطة بمصر تشهد اضطرابات شديدة، بما في ذلك إسرائيل.

وأضاف موسى، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، أن الشرق الأوسط يشهد تغييرات جذرية، حيث بدأت المرحلة الأولى من هذه التغييرات في عام 2011، وما يحدث حاليًا هو الفصل الثاني من عملية التغيير الإقليمي.

"اتصالات النواب": طالبنا بتوفير بعض المواقع التعليمية والحكومية بشكل مجاني

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه تم رفع مطالب بضرورة توفير بعض المواقع التعليمية والحكومية بشكل مجاني للمستخدمين.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" مساء الأحد، أن العديد من الحسابات الإلكترونية في مصر تفتقر إلى مستوى الأمان المطلوب، مما يسهل اختراقها.

بعد جدل شريف مدكور.. أسامة الجندي يوضح حقيقة عذاب القبر ونعيمه

أكد الدكتور أسامة الجندي، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، أن عذاب القبر ونعيمه من الحقائق الثابتة في القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع، مشددًا على أهمية الرجوع إلى أهل العلم لفهم النصوص الشرعية بشكل صحيح دون تأويلها بغير علم.

أوضح الجندي، خلال حواره في برنامج "مع الناس" المذاع على قناة الناس الأحد، أن بعض الناس قد يفسرون قول الله تعالى: "كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" على أنه ينفي عذاب القبر ونعيمه، وهذا تفسير غير صحيح.

اتحاد عمال مصر يكشف موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتمامًا خاصًا بالفئات المهمشة منذ توليه المسؤولية، وكان من ضمن تلك الفئات العمالة غير المنتظمة.

وأوضح البدوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" على قناة dmc، أن العمالة غير المنتظمة حصلت على العديد من الامتيازات في الفترات السابقة، وأبرزها زيادة المنحة المقدمة من وزارة العمل من 500 جنيه إلى 1000 جنيه.