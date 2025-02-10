نشرة منتصف الليل| موعد زيادة الإيجار القديم.. وإطلاق حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت ليلة أمس الأحد، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

موعد زيادة الإيجار القديم وإخلاء الشقق بعد تحرير العقود

أقر القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ونُشر بالجريدة الرسمية، مجموعة من الضوابط الجديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية.

زيادة سنوية بنسبة 15%

ينص القانون على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على قيمة آخر إيجار شهري تم تحصيله، على أن يبدأ العمل بهذه الزيادة اعتبارًا من مارس 2025.

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قرار من الإسكان بتقسيم مدينة العاشر من رمضان إلى تجمعين لكل منهما جهاز منفصل

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتقسيم مساحة الأراضي السابق تخصيصها بالقرار الجمهوري رقم (٢٤٩) لسنة ١٩٧٧ بشأن إنشاء تجمع عمراني "مدينة العاشر من رمضان" والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 567 لسنة ١٩٨٠ بتحديد حدود مدينة العاشر من رمضان بمساحة (94818) فدانا، إلى تجمعين لكل منهما جهاز منفصل، ومسمى مستقل ويستقل كل منهما عن الآخر، وفقاً لموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (۲۰۰) بتاريخ ۲۰۲۵/۱/۲۸.

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الصغرى 6 درجات.. الأرصاد تُعلن طقس غدًا الاثنين بدرجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء والصعيد.

وأضافت الهيئة أن الطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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مجدي الجلاد: قرار العرجاني بالابتعاد عن "حزب الجبهة" كان استجابة للرأي العام

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن ابتعاد الشيخ إبراهيم العرجاني عن حزب الجبهة واختياره البقاء في اتحاد القبائل العربية جاء استجابة للرأي العام.

وأضاف "الجلاد"، خلال حواره في "بودكاست المحروسة" مع الإعلامي أحمد سالم، الذي يعرض على موقع "المحروسة الإخباري"، أن ظهور العرجاني في الصورة الأولى أثار جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيدين ومعارضين لفكرة انضمامه إلى حزب الجبهة.

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متحدث الوزراء: الحكومة ستطلق حزمة الحماية الاجتماعية قبل شهر رمضان

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه المحافظين بضرورة متابعة ضبط أسعار السلع وتوافرها في الأسواق، وذلك بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة.

خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة "الحياة"، أوضح "الحمصاني"، أن رئيس الوزراء شدد على أهمية توفير السلع الأساسية في الأسواق وضبط أسعارها، بالتعاون مع القطاع الخاص ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

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