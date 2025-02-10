رئيس جهاز المشروعات : لدينا 2 مليون عميل وفرت 6.6 مليون فرصة عمل

كتب- نشأت علي:

أكد باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصغيرة والمتناهية الصغر، أن هناك 2.3 مليون عميل لدى الجهاز وفرت ما يزيد على 6.6 مليون فرصة عمل على مستوى محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

وأشار "رحمي"، إلى أن الجهاز لديه خطة ليكون لديه خلال ٣ سنوات ٤ ملايين عميل، وهذا يعني ٤ ملايين فرصة عمل، وأيضا لدينا خريجين كثيرين كل عام لا تستوعبهم الوظائف الحكومية أو القطاع الخاص والحل هو المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والتي توفر لهم فرص عمل

وأكد رحمي أن القانون رقم ١٥٢لسنة ٢٠٢٠ ما الخاص بالمشروعات الصغيرة هو يمثل شهادة ميلاد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وتابع قائلا: "أننا بصدد تطوير لهذا القانون المشروعات الصغيرة".

وأكد "رحمي"، أننا لابد من تقديم كافة الدعم للمشروعات الصغيرة وكذلك التوعية بأهميتها، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مهمة عبر توفير فرص عمل لكافة الفئات.