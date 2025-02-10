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نقيب أطباء الأسنان يكشف حقيقة إلغاء تكليف دفعة 2023

12:30 ص الإثنين 10 فبراير 2025

الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان

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كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، حقيقة قرار إلغاء تكليف أطباء الأسنان دفعة 2023.

في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر قناة "الحدث اليوم"، أكد الدكتور هيكل أن قرار إلغاء التكليف لم يتم بشكل نهائي، وأن الأمر يتوقف على احتياجات وزارة الصحة، موضحًا أن النقابة تعمل جاهدة لحل هذه الأزمة وتوفير فرص عمل لجميع الخريجين.

ونفى الدكتور هيكل صحة الشائعات التي ترددت حول موافقة النقابة على إلغاء التكليف، مؤكداً أن النقابة تدعم مطالب الخريجين وتسعى لحل مشكلتهم. وأشار إلى أن النقابة عقدت العديد من الاجتماعات مع وزارة الصحة لبحث هذا الأمر والوصول إلى حل مرضٍ للجميع.

كما أكد نقيب أطباء الأسنان أن قرار التكليف وفقًا للاحتياج هو قرار إداري يخص وزارة الصحة، وأن النقابة تعمل كوسيط بين الخريجين والوزارة من أجل الوصول إلى حل عادل.

ودعا الدكتور إيهاب هيكل، الخريجين إلى التحلي بالصبر والهدوء، مؤكدًا أن النقابة تبذل قصارى جهدها لحل هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.

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تكليف الأطباء أطباء الأسنان إيهاب هيكل
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