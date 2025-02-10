"نقل النواب" توصي بتكثيف حملات الكشف عن المخدرات

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن قطاع الطرق ومنظومة النقل.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سامي توفيق، بشأن تهالك كوبريين أحدهما بسدمنت الجبل والثاني بمنشأة الحج، بمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف.



وأوصت اللجنة، بموافاتها بجدول زمني لنهو الأعمال وفقًا لما صرح به سكرتير عام المحافظة بأنه سيتم تنفيذ أعمال الصيانة على الكوبري.

كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة الثاني المقدم من النائب سامى توفيق، بشأن عدم استكمال أعمال رصف طريق بني سويف الفيوم الجديد المؤدي إلى الطريق الصحراوي.

وأوصت اللجنة أيضا بموافاتها بجدول زمنى لنهو الأعمال.

وناقشت اللجنة موضوعي طلب الإحاطة المقدم من النائبة سهام بشاي، بشأن الحاجة إلى إنشاء أسوار على جانبي خط قطار السكة الحديد عند قرية عطف أفواه بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، وغلق المعابر الغير شرعية في تلك المنطقة.

وأوصت اللجنة، بتذليل كافة العقبات أمام إجراءات تنفيذ إنشاء السور، وذلك في ضوء ما ذكره نائب رئيس هيئة السكة الحديد، حول وجود خطوات تنفيذية لإنشاء السور علي أرض الواقع في حين توجد بعض العقبات الجاري التعامل معها.

كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحكيم مسعود، بشأن توقف العمل بكوبري الميمون بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، حيث طالب النائب بسرعة الانتهاء من إنشاء الكوبري.

وأوصت اللجنة بتكثيف العمل والانتهاء من الكوبري، في ضوء ما أعلنه ممثل هيئة الطرق والكباري بشأن الأسباب التي تسببت في تأخر الانتهاء منها وهى تحويل العمل من شركة لأخرى.

وناقشت اللجنة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب إبراهيم نظير، الأول بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبري علوي لمرور السيارات أعلى السكة الحديد وترعة الإبراهيمية بمدينة القوصية بمحافظة أسيوط، وذلك لخدمة الأهالي والمناطق السياحية بالمنطقة.

حيث أوضح النائب إبراهيم نظير أن مدينة القوصية لها مكانة تاريخية ودينية كبيرة، ولها مستقبل سياحي واقتصادي كبير، الأمر الذي يتطلب تخفيف الزحام بها، من خلال إنشاء ذلك الكوبري لربط شرق وغرب القوصية.

وأوصت اللجنة، بتشكيل لجنة برئاسة النائب محمود الضبع وكيل لجنة النقل وعضوية ممثلي المحافظة والمرور والري والطرق والكباري، لفحص ومعاينة المنطقة ودراسة جدوى إنشاء الكويري في ضوء المعوقات التي أعلن عنها ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري والعرض على اللجنة خلال أسبوعين.

كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة الثاني المقدم من النائب إبراهيم نظير بشأن الحاجة إلى ازدواج طريق أسيوط ديروط.

وأوضح النائب، أن تكرار وقوع حوادث وزيادة الوفيات والإصابات سنويًا، مشيرًا إلى أن هناك تنفيذ يتم بالفعل ولكنه بطئ، فيما أوضح ممثل هيئة الطرق والكباري، أن نسبة التنفيذ بلغت ٧٥%.

وأوصت اللجنة، بسرعة تنفيذ المشروع فى مسافة ال ٣٤ كم، وفقا لتعهد ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى بذلك، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من البنية التحتية بالطريق حتى يتم اكتمال عملية التطوير، كما أوصت اللجنة بتكثيف حملات الكشف عن المخدرات علي الطريق، لمواجهة الحوادث.

وخلال الاجتماع، أكد النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل، أهمية التزام الحكومة بتوصيات اللجنة، حتى يشعر المواطن بكل الجهود المبذولة من الدولة في ذلك القطاع المهم.

وأوضح أهمية مواجهة الأخطاء الناتجة عن العنصر البشرى، التى تتسبب في أغلب الحوادث بعد تطوير منظومة الطرق، مشيرًا إلى أهمية تضامن كافة الجهات في ذلك الأمر، بالإضافة إلى توعية السائقين باستمرار.