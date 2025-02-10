مشاهد تحبس الأنفاس.. مستر بيست يغوص في أعماق مقبرة الإله أوزوريس -(صور)

لقطات لم ترها من قبل.. مستر بيست يوثق مقابر الفراعنة التي يُمنع دخولها

كتب- محمد أبو بكر:

نشر اليوتيوبر الشهير مستر بيست (MrBeast) مقطع فيديو جديدًا بعنوان "قضيت 100 ساعة داخل الأهرامات!"، حيث خاض تجربة استكشافية غير مسبوقة داخل أهرامات الجيزة، مسلطًا الضوء على تفاصيل غامضة لم تُعرض من قبل.

الغوص في أعماق مقبرة الإله أوزوريس

بدأ مستر بيست مغامرته داخل مقبرة الإله أوزوريس، التي تقع على عمق كبير تحت الأرض، وأثناء جولته، كشف عن رفات يُقدر عمره بثلاثة آلاف عام.

وأشار إلى أن هناك تابوتًا حجريًا مغمورًا بالمياه على عمق كبير، يُعتقد أنه يمثل الطريق المؤدي إلى العالم السفلي.

مناطق محظورة ودخول غير قانوني

خلال استكشافه، أوضح مستر بيست أن هذه المناطق تُحظر زيارتها قانونيًا بسبب خطورتها، حيث تعاني بعض الممرات من ضعف التهوية، إلى جانب المداخل الضيقة والأنفاق العميقة التي تتطلب تجهيزات خاصة لعبورها بأمان.

ملايين المشاهدات في وقت قياسي

حقق الفيديو أكثر من 38 مليون مشاهدة خلال 18 ساعة فقط على منصة "يوتيوب"، ما أثار تفاعلًا ضخمًا من متابعيه الذين أبدوا دهشتهم من التفاصيل التي وثّقها داخل الأهرامات.

مستر بيست.. صانع المحتوى الأكثر جرأة وإثارة

يُعد مستر بيست، واسمه الحقيقي جيمي دونالدسون، أحد أشهر صناع المحتوى على "يوتيوب"، حيث يُعرف بمغامراته الجريئة التي تمزج بين الترفيه والتعليم، مقدّمًا تجارب استثنائية جعلته من أكثر الشخصيات الرقمية تأثيرًا حول العالم.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس.. طوارئ بالقاهرة استعدادًا لسقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

مستر بيست يكشف أسرار الفراعنة.. 38 مليون مشاهدة في ساعات



