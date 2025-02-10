عمرو موسى: إسرائيل لا تفكر في الصدام مع مصر.. ولن تسمح بأي انتهاك لحدودنا

كتب- حسن مرسي:

أكد عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن عملية 7 أكتوبر ليست السبب في الأزمة الحالية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى مرحلة من الظلم ضد الفلسطينيين لا يمكن تحملها.

خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أوضح موسى أن الاحتلال الإسرائيلي توغل بشكل عدواني صارخ ضد الفلسطينيين، وأن عملية 7 أكتوبر لم تكن سوى ذريعة استخدمتها إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وإنهاء التواجد الفلسطيني على أراضيهم.

وأضاف: "لو لم تحدث عملية 7 أكتوبر لحدث ما حدث أيضًا ضد غزة، لأن هناك خطة سياسية إسرائيلية شيطانية تهدف إلى إلغاء القضية الفلسطينية".

ولفت موسى إلى أن عملية السلام في التسعينيات كانت بمثابة "نصب"، حيث لم يكن الإسرائيليون جادين في إقامة دولة فلسطينية.

وأكد أن الإسرائيليين كانوا يعلمون بما حدث في عملية "طوفان الأقصى"، واستخدموها كذريعة لتنفيذ مخططاتهم.

وبسؤاله عن احتمالية مواجهة عسكرية بين مصر وإسرائيل في ظل تحريك مصر لقواتها على الحدود، أجاب موسى: "لا أعتقد أننا نتحرك نحو الحرب، وإسرائيل لا تفكر في الصدام مع مصر".

وأوضح أن مصر تلتزم بالسلام، لكنها في الوقت نفسه تدرك قوة وقدرة الجيش المصري، وهو ما يجعل إسرائيل تفكر مرتين قبل الدخول في أي مواجهة مع مصر.

وأضاف موسى: "الحرب موضوع كبير للغاية، ولا أعتقد أنه من الوارد الحديث عنها إعلاميًا، ولكن عندما يهدد وزير إسرائيلي بضرب غزة بقنبلة نووية، فإن هذا يعد عدوانًا على مصر أيضًا".

وأكد أن الجيش المصري جاهز للدفاع عن الوطن وحدوده ضد أي تهديدات.

واختتم موسى على أن مصر عليها أن تستعد للدفاع عن نفسها طالما هناك مسئولون إسرائيليون يهددون باستخدام الأسلحة النووية، مؤكدًا أن مصر لن تسمح بأي انتهاك لحدودها أو تهديد لأمنها القومي.