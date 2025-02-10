هل سيتم قطع أشجار متحف وزارة الزراعة؟.. الحكومة تكشف

كتب-عمرو صالح:

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله بشأن قطع أشجار المتحف الزراعي الكائن بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة.

وأوضح المركز، في فيديو عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك، أنه لا صحة لما يثار بشأن اقتلاع وقطع أشجار المتحف الزراعي، مشيرًا إلى أن ما يتم إجرائه الآن هو عمليات تقليم و للأشجار وقطع الأفرع الميتة بالأشجار و تطهير نطاق حيزها من الأوراق المتساقطة.

وأفاد الفيديو بأن المتحف يضم 300 نوعًا من أنواع الأشجار النادرة ويجرى الآن العمل على قدمًا وساق لانهاء استعدادات المتحف لاستقبال معرض الزهور 2025 المنتظر بدئه أول أبريل المقبل.



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