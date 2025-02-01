عمرو أديب يهاجم منتقدي استقبال مصر للمصابين الفلسطينيين: أين الرحمة؟

كتب- حسن مرسي:

هاجم الإعلامي عمرو أديب، منتقدي استقبال مصر لـ50 مصابًا فلسطينيًا من قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، مؤكدًا أن هذا الإجراء الإنساني لا علاقة له بمخطط تهجير الفلسطينيين الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر"، أعرب أديب عن استيائه من الانتقادات الموجهة لهذا الإجراء، موضحًا أن الـ50 شخصًا الذين وصلوا من غزة معظمهم أطفال يعانون من أمراض خطيرة مثل السرطان وأمراض الرئة.

وأكد مقدم "الحكاية"، أن مصر بلد الرحمة والطب، ولطالما قدمت الدعم للجميع دون تمييز، قائلًا: "انت بلد الإنسانية، أين الرحمة؟، مصر عمرها ما قالت اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع".

وشدد أديب، على أن استقبال المرضى الفلسطينيين هو عمل إنساني بحت وليس جزءًا من أي مخطط تهجير، مضيفًا أن مصر ترفض بشكل قاطع فكرة تهجير الفلسطينيين التي يروج لها ترامب، والتي تشمل نقل نحو 300 ألف فلسطيني إلى مصر والأردن.

وأكد أديب على ضرورة مراعاة حجم المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، قائلًا: "النبي وصّى على سابع جار، والفلسطيني ده الجار الأول مش السابع"، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني لا يريد أن يغادر وطنه، وأن قضيته هي قضية شعب وليست قضية لاجئين.

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