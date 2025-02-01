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نقيب الأطباء البيطريين بالفيوم يوضح تفاصيل واقعة افتراس الأسد لحارسه

10:59 م السبت 01 فبراير 2025

أسد يلتهم حارسه فى الفيوم

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كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور علي سعد، نقيب الأطباء البيطريين بالفيوم، أن الأسد لم يبادر بالهجوم على حارسه "عم سعيد" في حديقة الحيوان بالفيوم، موضحا أن المشكلة سقوط العامل في المنطقة المفتوحة للأسد بعد اختلال توازنه بعد أن كان يحاول التحكم بسلسلة غلق الباب وسقط أمام الأسد وانقلب على ظهره "الأسد لقى فريسة عنده".

وأوضح "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأسود داخل حديقة الحيوان غير مدربة أو مروضة كما يتم التعامل مع الأسود في "السيرك" والأسد على طبيعته كما يعيش في الحدائق المفتوحة، متابعًا: "هناك ملعب خاص بالأسد مفتوح وهو أمر جديد بحديقة حيوان الفيوم، وتكون منطقة العرض مؤمنة بسياج حديدية".

وتابع: "حارس عرين الأسد بحديقة الحيوان بالفيوم تم نقله حيا وعلى قيد الحياة وتوفى بالمستشفى"، مؤكدًا أنه تم تصفية الأسد بحديقة حيوان الفيوم خلال محاولة إنقاذ الحارس.

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