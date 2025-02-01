محافظ شمال سيناء: نقل 37 مصابًا و38 مرافقًا من غزة لتلقي العلاج في مصر

نقل 37 مصابًا و38 مرافقًا من غزة لتلقي العلاج في

كتبت- داليا الظنيني:

أكد اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن دخول المساعدات والقوافل الطبية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح يتم بسلاسة تامة، مشيرًا إلى أن العملية تسير بشكل جيد، دون أي عراقيل تذكر، مما يعكس التنسيق الفعال بين الجهات المعنية.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، أشار اللواء خالد مجاور إلى أنه تم نقل 37 مصابًا و38 مرافقًا من قطاع غزة عبر معبر رفح في نفس اليوم.

وأضاف أن المصابين يتم نقلهم حاليًا إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج اللازم، مؤكدًا أن حركة دخول المساعدات المصرية إلى غزة تسير بمنتهى السلاسة.

وأوضح "مجاور"، أن الشعب المصري يرفض بشكل قاطع أي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدًا أن مصر تلتزم بدعم الأشقاء في غزة وتقديم كل أشكال المساعدة الإنسانية.

كما أشار إلى أن عملية تبادل الأسرى التي تمت مؤخرًا تُعد نجاحًا للسياسة المصرية وجهودها الدبلوماسية في المنطقة.

وأكد محافظ شمال سيناء أن مصر ستستمر في تقديم الدعم اللازم لأهالي غزة، سواء من خلال المساعدات الطبية أو الإنسانية، مع الحفاظ على التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان وصول هذه المساعدات بشكل سلس وفعال.

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