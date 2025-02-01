وزير السياحة يلتقي نظيره العراقي لتعزيز التعاون السياحي والآثاري بين البلدين

كتب- محمد أبو بكر:

التقى اليوم شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، في أول أيام زيارته الرسمية الحالية للعاصمة العراقية بغداد، بالدكتور أحمد فكاك البدراني، وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، وذلك لمناقشة سبل تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين في مجالي السياحة والآثار خلال الفترة القادمة.

وحضر اللقاء، بحسب بيان وزارة السياحة والآثار، السبت، الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، من الجانب المصري، ومن الجانب العراقي قاسم طاهر السوداني، وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار لشؤون الفنون وعدد من رؤساء الهيئات والقطاعات المختلفة بالوزارة.

وخلال اللقاء، أكد شريف فتحي، على عمق العلاقات التاريخية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق الشقيقة حيث تربطهما أواصر الأخوة والعروبة والتعاون منذ آلاف السنين، لافتاً إلى أن البلدين يعدان دول ذات حضارة وتاريخ عريق أثر بشكل كبير في تطور الحضارة الإنسانية.

واصطحب الدكتور وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، شريف فتحي في جولة بمدينة بغداد وما تشهده من تنمية حضارية وثقافية، حيث أثني على ما تشهده المدينة من تطور كبير ومشروعات تنموية وحضرية كبرى.

يذكر أن زيارة شريف فتحي للعاصمة العراقية بغداد للمشاركة في فعاليات اختيار مدينة بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025 جاءت تلبية لدعوة السيد وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي.

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