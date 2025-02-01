إقبال جماهيري كثيف على حفل توقيع الكاتب السعودي أسامة مسلم في معرض الكتاب

كتب- أحمد الجندي:

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم السبت، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا خلال حفل توقيع الكاتب السعودي أسامة مسلم، حيث احتشد محبوه لاقتناء أعماله والتوقيع عليها.

ويعد أسامة مسلم من أبرز الأسماء في مجال الأدب السعودي، حيث تحظى رواياته بشعبية واسعة في العالم العربي.

تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة الأنشطة الثقافية التي يقدمها المعرض، والتي تستقطب نخبة من الأدباء والمفكرين من مختلف الدول.

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