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إقبال جماهيري كثيف على حفل توقيع الكاتب السعودي أسامة مسلم في معرض الكتاب

09:41 م السبت 01 فبراير 2025

معرض القاهرة الدولي للكتاب

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كتب- أحمد الجندي:

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم السبت، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا خلال حفل توقيع الكاتب السعودي أسامة مسلم، حيث احتشد محبوه لاقتناء أعماله والتوقيع عليها.

ويعد أسامة مسلم من أبرز الأسماء في مجال الأدب السعودي، حيث تحظى رواياته بشعبية واسعة في العالم العربي.

تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة الأنشطة الثقافية التي يقدمها المعرض، والتي تستقطب نخبة من الأدباء والمفكرين من مختلف الدول.

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معرض القاهرة الدولي للكتاب توقيع كتاب أسامة مسلم
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