تعويضات تصل لـ200 ألف جنيه.. توجيهات من وزير العمل بشأن ضحايا حادث طريق السويس

كتب- محمد أبو بكر:

وجه محمد جبران، وزير العمل، اليوم السبت، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة بسرعة متابعة تفاصيل حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى طريق السويس الصحراوي، والتي كانت تقل عمالة زراعية يومية لدى إحدى شركات المقاولات، ما أسفر عن وفاة عامل وإصابة 14 آخرين، وفقًا للمعلومات الأولية عن الحادث.

كما وجه "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، السبت، بجمع كافة المعلومات حول الحادث وأعداد الضحايا، تمهيدًا لصرف التعويضات اللازمة من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة، والتي تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة المتوفى و20 ألف جنيه لكل مصاب.

وأعرب وزير العمل، عن خالص تعازيه لأسرة العامل المتوفى، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أن حماية ودعم العمالة غير المنتظمة تمثل أولوية أساسية للوزارة، تنفيذًا للتوجيهات المباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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